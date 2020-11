Im Jahr 2027 : CDU will Frauen-WM nach Leverkusen holen

Leverkusen Die Stadt soll sich nach 2011 für 2027 erneut als Austragungsort für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen bewerben. Das regt die CDU in einem Ratsantrag an.

„Bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland war Leverkusen eine der Austragungsstädten und damit Teil einer großen Fußballgeschichte“, heißt es in der Begründung des Antrags weiter. „Die Bedingungen in der BayArena sind hervorragend. Alle erinnern sich an die tollen Spiele im Stadion und die gute Stimmung. Leverkusen liegt zudem nah an den Niederlanden und Belgien und wäre für eine nachhaltige Weltmeisterschaft der kurzen Wege gut geeignet.“