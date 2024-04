In der Opladener Fußgängerzone CDU will Außenfläche von Café verkleinern

Für die CDU Opladen kam die Schließung des „Café Deyck’s“ mitten in der Fußgängerzone des Stadtteils vor einigen Wochen überraschend. Eigentümerin ist die Stadt. „Wie aus der Verwaltung zu erfahren war, werden vor einer Neuverpachtung einige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt“, schreibt die CDU. Sie schlägt vor, den großen Außenbereich deutlich zu verkleinern. „Selbst an den schönsten Sommertagen war dieser Bereich nie voll besetzt, die Konkurrenz an Außengastronomie links und rechts des Cafés mit Eis und Kuchen und Schnellimbissen ist sehr groß“, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung weiter. „In den Wintermonaten sieht dieser Bereich immer sehr trostlos aus, so wie auch der aktuelle Zustand.“ Aus Sicht der CDU hätte eine Verkleinerung zwei Vorteile: Ein Teil des bisherigen Außenbereiches würde wieder zur öffentlichen Fußgängerzone (einschließlich eines Baumes). Bei Veranstaltungen könnten dort weitere Stände ihren Platz finden. Und: „Für einen neuen Pächter wäre ein kleinerer Außenbereich sicherlich wirtschaftlicher zu betreiben und würde insgesamt die Neuverpachtung erleichtern.“