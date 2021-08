Mehr Bäume für Leverkusen : CDU will Acker in Rheindorf aufforsten

CDU will Acker in Rheindorf aufforsten

CDU will grünen Lückenschluss Foto: CDU

Leverkusen „Der Wald der Jugend und der Freundschaft“ wurde vor 30 Jahren in Rheindorf geplanzt. Nun will die CDU eine grüne Lücke schließen. Das Ackerland soll notfalls die Stadt kaufen.

Zwischen zwei aufgeforsteten Waldstücken an der Yitzhak-Rabin-Straße klafft eine breite Lücke. Dort befindet sich ein landwirtschaftlich genutzter Acker. Die CDU beantragt nun im Stadtrat einen grünen Lüclenschluss und will das mittlere Gelände ebenfalls aufforsten. Wenn nötig, soll das Grundstück von der Stadt erworben werden. Vor mehr als 30 Jahren hatte Bürgermeister Bernhard Marewski den Vorschlag gemacht, die Felder an der damaligen Benrather Straße auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A 59 aufzuforsten. Doch war das nur für zwei der Grundstücke möglich; das dritte sollte zeitnah nachgeholt werden. Nun soll das Projekt, das auch den Namen „Wald der Jugend und der Freundschaft“ trägt, abgeschlossen werden.