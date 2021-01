Kampfabstimmung auf Bundesparteitag : CDU-Vorsitz: Zwei Leverkusener wählen mit

Leverkusen Der Countdown für die Wahl des Bundesvorsitzenden der CDU läuft. Rüdiger Scholz und Frank Schönberger stimmen gleich zweimal ab – per Mausklick und per Zettel.

Zwei der 1001 Delegierten kommen aus Leverkusen: Kreisverbandsvorsitzender Frank Schönberger und Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz. Beide gehören auch dem Stadtrat an. Eine weite Reise können sich beide Leverkusener sparen und es sich statt dessen mit einer Tasse Kaffee zu Hause am Notebook gemütlich machen. Am Samstag ab 9.30 Uhr halten die drei Kandidaten ihre Reden. Es schließen sich ein erster und voraussichtlich – sollte keiner eine absolute Mehrheit erhalten – ein zweiter Wahlgang an.