Kreisparteitag : CDU unterstützt Gewerbesteuersenkung

Die Partei wird dem Stadtetat 2020 zustimmen. Frank Schönberger wurde beim Kreisparteitag als Vorsitzender im Amt bestätigt.

Die Leverkusener CDU-Ratsfraktion wird Mitte Dezember dem Stadtetat für 2020 zustimmen. Dies kündigte CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Hebbel in seinem Jahresbericht am Samstag auf dem CDU-Kreisparteitag an und setzte damit ein politisches Zeichen: Immerhin wird so SPD-Oberbürgermeister Uwe Richrath unterstützt, dessen Ablösung die CDU im nächsten Jahr erreichen will. Da die Sozialdemokraten mit Sicherheit ebenfalls die Finanzpläne „ihres“ Stadtchefs absegnen werden, sieht alles nach Steuersenkungen aus: Für die Unternehmen rutscht der Gewerbesteuersatz dann 2020 auf fast schon spektakulär niedrige 250 Punkte. Für die Grundstückseigentümer soll die Grundsteuer B auf 750 Punkte reduziert werden.