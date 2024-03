Kommunalwahl 2025 in Leverkusen CDU schlägt Stefan Hebbel als OB-Kandidat vor

Stefan Hebbel soll Stadtchef werden. Darüber ist sich der CDU-Kreisvorstand einig und leitet derzeit die ersten Schritte in die Wege. Auf der Sitzung am Dienstagabend habe der Kreisvorstand Hebbel „als Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters vorgeschlagen und ihn gebeten, bei den Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen im kommenden Jahr anzutreten“, berichtet CDU-Chef Rüdiger Scholz und schickt ein Lob auf den Parteifreund hinterher: „Stefan Hebbel ist seit zwei Jahrzehnten in der Kommunalpolitik engagiert. Seit 2009 ist er Mitglied des Stadtrates und seit 2018 Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion... Unter seiner Führung hat die CDU in vielen Politikbereichen die Zukunftszeichen für unsere Stadt gesetzt und entsprechende Mehrheiten sichergestellt. Stefan Hebbel ist in der Stadt bekannt und setzt sich auch über die Politik hinaus in der Zivilgesellschaft ein.“ Scholz bezieht sich unter anderem auf Hebbels Engagement im Leverkusener Karneval – er ist Präsident der Opladener Neustadtfunken. Der 47-Jährige scheue sich auch nicht, „den Vorsitz der Elternpflegschaft in der Schule seiner Tochter zu übernehmen“, betont Scholz.