Avea entsorgt 2023 rund 590 Tonnen wilden Müll in Leverkusen CDU: Rauf mit dem Bußgeld für Müllsünder

Mehr Bußgeld für Umweltschweine: So lässt sich salopp zusammenfassen, was die CDU per Antrag derzeit fordert. Darin heißt es: „Die Verwaltung überarbeitet die städtischen Bußgeldkataloge und legt der Politik einen Vorschlag mit erhöhten Bußgeldsätzen zur Neufassung vor.“ Und: „Die Verwaltung erhöht insbesondere in den Bereichen ,Wilder Müll‘ und ,Umweltverschmutzung‘ die Bußgelder deutlich.“