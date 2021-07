Unternehmen SK-Elektronik wandert ab : CDU-Ratsherr kritisiert Leverkusens Wirtschaftsförderung

Der Spezialist für Schadstoffdetektoren SK-Elektronik will den Standort in der Fixheide verlassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Warum wurde SK-Elektronik nicht gehalten? Das fragt Rüdiger Scholz nach dem angekündigten Weggang des Spezialisten für Messtechnik und Weltmarktführers nach Buscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als einen weiteren schmerzlichen Verlust eines wichtigen Unternehmens bezeichnet das CDU-Ratsmitglied Rüdiger Scholz die Abwanderung der Firma SK-Elektronik in die Nachbarstadt Burscheid.

„Mit der Firma SK-Elektronik verliert Leverkusen in einem wichtigen Segment einen innovativen Weltmarktführer an die Nachbarstadt“, sagt Scholz. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Flammenionisationsdetektoren, mit denen Emissionen in Industriebetrieben nachgewiesen werden können. Leverkusen habe dem Unternehmen kein entsprechendes Grundstück mit Entwicklungspotenzial anbieten können, schreibt Scholz in einer Pressemitteilung. Der neue hauptamtliche und zuvor kommissarische Wirtschaftsförderer Markus Märtens hatte jüngst öffentlich bekräftigt, in vielen Gesprächen alles für den Verbleib des Unternehmens in Leverkusen getan zu haben.

In Burscheid hat SK-Elektronik ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück gefunden und wird nun seine Aktivitäten dorthin verlagern. Das Gewerbegebiet an der Solinger Straße in Leverkusen umfasse acht Hektar, also 80.000 Quadratmeter rund stehe noch vollkommen leer. Das ist das sechszehnfache dessen, was SK-Elektronik nun in Burscheid belegt. Scholz: „Da stellt sich schon die Frage, warum es nicht gelungen ist, das Unternehmen in Leverkusen zu halten.“

Es reiche eben nicht, die Gewerbesteuer zu senken. „Das war richtig und wichtig. Nun müssen wir uns aber in Leverkusen eindringlich mit den Rahmenbedingungen zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beschäftigen.“

Scholz verweist auf die vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote in Leverkusen. „Im letzten Monat waren 7,8 Prozent der Menschen ohne Beschäftigung. Das sind 24 Prozent mehr als im Arbeitsamtsbezirk Bergisch Gladbach (6,3 %-Quote) und sogar 37 Prozent mehr als die Arbeitslosenquote in ganz Deutschland (5,7 %). Selbst gegenüber dem strukturschwachen Sachsen-Anhalt haben wir eine um 8 Prozent höhere Quote (7,2 %). Und den Bayer-Standort Bitterfeld schlagen wir um 13 Prozent (6,9 %-Quote).“ Das sei für Leverkusen, „das einmal die Apotheke der Welt war, eine niederschmetternde Entwicklung“.

(bu)