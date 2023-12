Rheinfähre Leverkusen-Köln CDU rät zu Krisentreffen von Stadt und Betreiber

Dabei bezieht sich die CDU auch auf die Forderung der Grünen, eine neue Fähre anzuschaffen. „Dieser Gedanke ist gut. Dennoch dürfen wir nicht mit Scheuklappen an eine Lösung herangehen, deswegen brauchen wir jetzt eine Verwaltung die tätig wird.“, so Kraski. Auf Antrag der CDU im Stadtbezirk I hatte die Verwaltung Verhandlungen über eine Einbindung der Fähre in das Tarifsystem der Verkehrsbünde aufgenommen.