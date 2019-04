Fußgängerzone Opladen : CDU: Findlinge schnell entfernen

Opladen Kritik an der Stadt. Sind Steine eher ein Risiko als ein Schutz für Fußgänger?

Nun hat die Stadtverwaltung eine Stellungnahme zum Antrag abgegeben, berichtet Melzig. Dort schreibt die Stadt, dass ein als Barriere verkleideter Blumenkübel rund 60.000 Euro kosten würde und dass das Thema Findlinge in den Kriminalpräventiven Rat vertagt werden solle. „Die CDU möchte sich zwar nicht in Sicherheitsgesichtspunkten in die Arbeit der Sicherheitsbehörden einmischen, fragt jedoch ernsthaft nach, wie es sein kann, dass solche Blümenkübel in Leverkusen auf etwa 60.000 Euro (!) geschätzt werden, in den bayerischen Städten Nürnberg und München, wo sie auch eingesetzt werden, aber preislich deutlich darunter liegen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass das Thema nun an den Kriminalpräventiven Rat verwiesen wird, befürwortet die CDU-Bezirksfraktion. Ob aber ein anderes Ergebnis zustande kommt, bezweifelt Melzig. „Das Thema werde auf die lange Bank geschoben, während der Bezirk II eigentlich eine klares Meinungsbild abgeben hat.“