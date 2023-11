Kreisparteitag der Christdemokraten Leverkusener CDU wählt neue Parteispitze

Vor fast genau zwei Jahren, nämlich am 6. November 2021, wurde der Rheindorfer Ratsherr Rüdiger Scholz als Chef der Leverkusener CDU gewählt. Ob der Landtagsabgeordnete – seit 1979 Mitglied der CDU und seitdem in diversen Funktionen innerhalb der Leverkusener CDU tätig – diesen Posten auch für die kommenden zwei Jahre innehaben wird oder den Staffelstab weiterreichen muss, zeigt sich an diesem Samstag.