Parteitag in Leverkusen CDU setzt für Kommunalwahlkampf auf „Mobilität für alle“

Mit welchem Verkehrsmittel die Mitglieder zum Parteitag angereist sind, hat die Leverkusener CDU am Samstag wahrscheinlich nicht erhoben. Fakt aber ist: Die Christdemokraten hatten sich für den Tag das Thema „Mobilität für alle“ auf die Agenda gesetzt. Außerdem auf der Tagesordnung: die Wahl der Delegierten zum CDU-Bundesparteitag und Vertreter zur Aufstellung der CDU-Landesliste zur Bundestagswahl im kommenden Jahr. Leverkusens CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler gab zudem einen Einblick in die aktuelle Arbeit in Berlin.