Union sieht Schwächen bei Arbeit fürs Mobilitätskonzept : CDU-Kritik: Was tut der Radbeauftragte seit Januar?

Der Fahrradbeauftragte soll auch mehr Orientierung für Radfahrer geben. Doch das fehle bisher, sagt die CDU. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Stadt hat deutliche Defizite bei der Umsetzung hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt. Ein Satz, der sitzt. Vor allem in Zeiten, in denen der Klimanotstand ausgerufen ist. Den Satz sagt die CDU. Und fordert einen Zwischenbericht darüber, was der Fahrradbeauftragte der Stadt, Ralf Uttich, seit Amtsantritt am 1. Januar bisher getan hat.

„Die Erwartungshaltung der radfahrenden Bürger von Leverkusen, der politischen Parteien sowie des ADFC Leverkusen war und ist sehr hoch. Aber außer bei der Eröffnung einer Reparaturstation am Bahnhof Leverkusen-Opladen ist er bislang nicht weiter in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten“, monieren die Christdemokraten. „Mittlerweile ist er acht Monate im Amt.“

Die CDU hatte nachgehakt, bekam im Infodienst für die Politik, dem z.d.a.Rat, Antwort. Offenbar nicht ausreichend. „Gefragt nach seinem Arbeitsplatz, seinen Kompetenzen innerhalb der städtischen Verwaltung und insbesondere nach der inhaltlichen Abgrenzung zum Mobilitätsbeauftragten wurde mitgeteilt, dass es noch immer keine endgültige Stellenbeschreibung gibt. Diese würde im Rahmen der Neueinrichtung des Fachbereiches 31 – Mobilität und Klimaschutz erstellt.“

Da wundere man sich, wie jemand auf einer neu eingerichteten Stelle „wirksam agieren kann, wenn nicht klar beschrieben ist, was er zu tun hat, was er darf und wo seine Kompetenzen enden“, moniert die Union. Abzuarbeiten hat der Beauftragte eine Reihe von Themen, etwa die Umleitungsbeschilderungen für den Radverkehr an Baustellen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Planungen anderer Fachbereiche, Koordinierung von Bürgeranfragen zum Thema Radverkehr und und und.

Allerdings sei Uttich zum Abarbeiten teils nicht gekommen, weil er von Ende April bis Ende Juli seinen Job nicht ausüben konnte. Er sei zur Corona-Nachverfolgung eingesetzt gewesen. Das Thema sei nach wie vor wichtig. „Aber es muss die Frage erlaubt sein, ob der einzige Fahrradbeauftragte mit einem übervollen Aufgabenkatalog tatsächlich drei Monate lang für die Nachverfolgung hätte eingesetzt werden müssen?“, fragt die CDU. „Es bleibt zu vermuten, dass in dieser Zeit das Thema Radfahren in der Stadtverwaltung schlichtweg nicht stattgefunden hat.“

