Kritik an der Kritik : A 1-Rastplatz: CDU misbilligt OB Richraths Verhalten

Leverkusen Die CDU kritisiert Richraths Kritik an der Entscheidung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur Rastanlage an der A 1. Es geht um Wahlkampf.

Die Reaktion von Stadtchef Uwe Richrath auf die Entscheidung von Bundesverkehrsminister Scheuer, den A 1-Lkw-Rastplatz in Richtung Wuppertal in Leverkusen zu bauen, hat ihm viel Lob gebracht. Richrath hatte in einem Schreiben von Anfang April den Minister für Nicht-Information der Kommunen und die Entscheidung in der Corona-Zeit heftig gescholten.

Nun teilt die CDU gegen SPD-Mann Richrath in einem offenen Brief aus. Zwar habe die Union mit „grundsätzlich wohlwollender Überraschung“ den Brief an den Minister zur Kenntnis genommen. Aber auch, dass Richrath ihn „knapp 40 Minuten nach Übersendung an die städtische Politik und Presse“ auf seiner Wahlkampfseite platziert habe. Es irritiere, dass Richrath Anfang April im Schreiben behaupte, erst durch die Veröffentlichung der Bund-Land-Firma Deges einen Tag zuvor Kenntnis erhalten zu haben. „Allerdings schreiben Sie in Ihrem Brief vom 19. März an Herrn Minister Scheuer, dass Sie ,mit größter Verwunderung und eher zufällig über die Homepage der Deges erfahren“ haben, dass die Standortentscheidung gefallen ist. Wie konnten Sie das seinerzeit... schon der Deges-Webseite entnommen haben...?“, fragt die CDU und schließt daraus, dass Richrath früher etwas gewusst haben müsse. Sei dies so, stelle sich die Frage, warum er Politik und Bürger nicht früher informiert habe. Die CDU kritisiert den Ton von Richraths Brief als „unangemessen“ und „taktisch unklug“. Probleme „löst man erfolgreich grundsätzlich in direkten Dialogen“.