Stadt Leverkusen soll Mitarbeiter schützen : Marode: CDU fordert frühere Aufgabe des Hauses Miselohestraße

Ist seit längerem an diversen Stellen zur Sicherheit eingerüstet: das Verwatungsgebäude Miselohestraße (Archivbild). Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Das städtische Verwaltungsgebäude mache nicht den Eindruck, noch weitere 15 Jahre zu halten, sagt die CDU. In diesem Zeitraum sollen die Verwaltungsstandorte in Leverkusen laut Konzept neu sortiert werden. Um Mitarbeiter vor Schaden zu bewahren, weil die Schäden am Haus nun sichtbar zutage treten, soll der Stadtchef im Fall Miselohestraße schneller agieren, fordert die Union.

Dass das Verwaltungsgebäude Miselohestraße marode ist, ist seit Längerem klar. Die Stadtspitze hatte Anfang 2021 bei der Vorstellung des neuen Verwaltungsstandorte-Konzepts darüber informiert, dass das Gebäude aus den 1960er Jahren mit bis zu 270 Arbeitsplätzen aufgegeben werden soll. Wann die Mitarbeiter ausziehen werden, ist noch unklar. Das Konzept ist auf 15 Jahre angelegt. „Voraussichtlich stehen als Ersatzstandort die städtischen Bürogebäude an der unteren Hauptstraße frühestens Anfang 2023 zur Verfügung“, hatte die Stadt vor einiger Zeit auf Anfrage unserer Redaktion gesagt.

So lange bleiben die Teileinrüstung und Bauzäune stehen. „Der Waschbeton der Fassade weist Schäden auf, etwa Abplatzungen und Risse. Die Fenster müssen erneuert werden, da sie undicht und teilweise blind sind“, hatte die Stadt unter anderem über die Schäden mitgeteilt. Die Fassade müsse regelmäßig „handnah“ kontrolliert werden.

Nun könnte ein Auszug früher vonnöten sein. Jedenfalls fordert dies die CDU Opladen. „Wer in der letzten Zeit am Verwaltungsgebäude Miselohestraße vorbeigegangen ist, hat sich vielleicht über die vielen Handwerker gewundert, die dort in massiver Holzständer-Bauweise die Rampe sowie den Seiteneingang mit einem Tunnel überdacht haben“, merkt CDU-Mann Matthias Itzwerth an. „Der Grund liegt in losen Teilen der Waschbeton-Verkleidung, die sich bereits an einigen Stellen gelöst haben. Und nun gilt es, die Mitarbeitenden und die Besucher genau davor zu schützen.“