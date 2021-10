CDU-Konferenz in Berlin : „Ergebnis entspricht Leverkusener Wünschen“

Rüdiger Scholz vertrat Leverkusen bei der Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Berlin Nach der Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden am Samstag in Berlin zieht der stellvertretende Leverkusener Kreisvorsitzende, Rüdiger Scholz, ein positives Fazit der Veranstaltung. Personalwechsel an der Parteispitze auch in Leverkusen.

„Das Ergebnis entspricht dem, was sich die Mitglieder in Leverkusen gewünscht haben“, sagt er. Die Konferenz hatte dem Parteivorstand eine künftige Beteiligung der Mitglieder an der anstehenden Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden empfohlen. In welcher Form bleibt offen.

Scholz war in Vertretung des Leverkusener Kreisparteichefs Frank Schönberger nach Berlin gereist. Schönberger war durch einen anderen Termin gebunden. Am Donnerstag hatte die Kreispartei im Vorfeld der Berliner Konferenz kurzfristig eine eigene Anhörung ihrer Mitglieder per Videokonferenz organisiert.

Mit Blick auf die Berliner Veranstaltung spricht Scholz von einem „guten Wochenende“. Es sei offen debattiert worden. „Der Blick geht nach vorn, und es war ein deutlicher Wille der Basis zum Aufbruch spürbar.“ Eine solche Aufbruchstimmung sei auch nötig, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete. „Schließlich haben wir im kommenden Jahr vier Landtagswahlen vor uns.“

Personalfragen etwa im Hinblick auf den Parteivorsitz seien in Berlin außen vor geblieben. „Es gibt ja auch noch keinen Kandidaten“, betont Scholz.