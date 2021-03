Bundestagswahl : CDU-Kandidatur: Drei Leverkusener treten gegen Güler an

Leverkusen Für den Wahlkreis 101 (Leverkusen/Köln-Mülheim) gibt es inzwischen vier Bewerber der CDU für eine Kandidatur zur Bundestagswahl.

Neben der NRW-Staatssekretärin Serap Güler, steigen zwei Männer und eine Frau in den Ring: Der Unternehmensberater Robert Maximilian Budde (32) gehört dazu. Er ist gebürtiger Opladener und seit Oktober 2019 Ortsverbandsvorsitzender der CDU in Opladen. Die 28-jährige Leverkusenerin Paloma Krassa arbeitet im Wahlkreisbüro der Kölner Bundestagsabgeordneten Gisela Manderla. Ulrich Wokulat (45) war zehn Jahre Ratsmitglied in Leverkusen und ist Bundesbeamter. In zwei Videokonferenzen stellen sie sich den CDU-Mitgliedern vor.