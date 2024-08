Kommunalwahl 2025 Hitdorfer CDU stellt die Weichen für die Wahlen

Der Straßenverkehr ist in dem historisch gewachsenen Dorf am Rhein ein Dauerthema. Die vielen Pendler auf der Durchfahrt, der Hol- und Bringverkehr der Eltern von Schulkindern und der Druck durch Neubauten sowie die geplante Kita nerven die Anwohner. Bis zur Wahl will die CDU Hitdorf unter Vorsitz von Joshua Kraski einen Zukunftsplan Verkehr aufstellen. Der fordert: „Es sollte keine Denkverbote geben.“