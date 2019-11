Kölsch-Band im Scala : Cat Ballou verbindet Generationen

Leverkusen Beim Konzert der Kölsch-Band mischten sich Jung und Alt im Scala – und feierte eine Party.

Cat Ballou ist eine der aufstrebenden Bands des Kölner Karnevals, die einen maßgeblichen Anteil am neuen Sound und Stil vieler Gruppen in den vergangenen Jahren hat. Peppiger, lauter und schneller kommen sie daher. Und Cat Ballou schafft vor allem eines: die Jungs verbinden Generationen.

So gelang ihnen dieses Kunststück auch am Donnerstagabend im Scala in Opladen. Schnell war das Konzert ausverkauft, die Show am Folgetag ebenso. Einige der begehrten Karten ergatterte die Frauengruppe aus Regina, Beate, Bettina, Hannah und Sabina. Es herrschte Vorfreude unter ihnen.