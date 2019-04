Rathausgalerie : Casting – der Traum von einer Karriere als Filmstar

Leverkusen Auf der Suche nach neuen Talenten begab sich das Filmunternehmen „Ufa“ – verantwortlich für zahlreiche RTL-Produktionen und Spielfilme – am Samstag in die Rathaus-Galerie.

Die Freunde Robin Deprem (17) und Senol Yagci (25) waren zusammen aus Köln zum Casting nach Leverkusen gefahren, um ihr Glück zu versuchen. Seit längerem, erzählten die beiden, gehören sie zum Ensemble einer kleinen Theaterschule in der Domstadt und hätten Spaß daran, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. „Ich stand auch schon mal kurz für ein TV Format vor der Kamera“, berichtete der 17-Jährige, der nach der Schule gerne Schauspiel studieren würde, am liebsten an einer Theaterschule in London: „Wenn ich träumen darf, dann würde ich mir eine Rolle in einer Serie wünschen.“ Seine Vorbilder – unter anderem – Bradley Cooper und Orlando Bloom. Sein 25-jähriger Kollege hingegen würde zwar keine Filmrolle ablehnen, sagt aber, dass er sich im Theater wohler fühlt: „Da habe ich das Gefühl, dass man den Menschen seine Rolle viel besser vermitteln kann.“ Auch er strebt noch ein Schauspielstudium an, „denn ohne hat man kaum eine Chance auf eine gute Rolle. Außer man wird zufällig oder bei einem Casting irgendwo entdeckt.“