Stadt Leverkusen wartet Gesetzesbeschluss ab Cannabis – Kritik am „Bürokratiemonster“

Leverkusen · Am 1. April könnte das neue Cannabis-Gesetz in Kraft treten. Wie es umgesetzt werden soll, ist in Leverkusen unklar. Kritische Stimmen mehren sich.

05.03.2024 , 14:44 Uhr

Legal, aber riskant – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer Aufklärungskampagne. Foto: dpa/Kay Nietfeld