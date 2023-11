Leverkusener Jazztage Wenn die blonde Candy im Forum Party macht

Was gibt’s Neues von Candy? Eigentlich nichts, außer dass sie mal wieder in Leverkusen war. Aber das ist so außergewöhnlich bei ihrem inzwischen achten Jazztage-Auftritt ja auch nicht mehr. Die niederländische Saxophonistin und Sängerin Candy Dulfer bot dafür mit der gleichen Truppe wie im vergangenen Jahr Jazz-Funk vom Feinsten. Ihre Musik geht in die Beine, sie macht Party.