Bademeister-Mangel in Leverkusen : Calevornia-Freibad öffnet frühestens zu den Sommerferien

Bademeister-Mangel in Leverkusen

Leverkusen Das Freibad Wiembachtal in Opladen immerhin hat seit dem 26. Mai geöffnet. Doch auch dort kann es zu Einschränkungen des öffentlichen Bade- und Saunabetriebs kommen.

Das Freibad am Calevornia kann nach derzeitigem Stand voraussichtlich frühestens zu Beginn der Sommerferien öffnen, weil dem Sportpark Leverkusen weiterhin nicht genügend qualifizierte Fach- bzw. Saisonkräfte für einen durchgehenden Freibadbetrieb zur Verfügung stehen. Das Freizeitbad Calevornia und die Parksauna sind zu den gewohnten Öffnungszeiten in Betrieb. Der Sportpark Leverkusen werde weiterhin alles dafür tun, damit das Freibad schnellstmöglich öffnen könne. Sobald ein konkreter Zeitpunkt definitiv feststehe, werde entsprechend informiert, teilt der Sportpark aktuell mit. Das Freibad Wiembachtal in Opladen hat wie geplant seit 26. Mai geöffnet. Aufgrund der insgesamt schwierigen Personallage kann es jedoch weiterhin zu Einschränkungen des öffentlichen Badebetriebes und des Saunabetriebes kommen. Besucher werden deshalb gebeten, sich rechtzeitig auf der Homepage des Sportparks unter www.sportpark-lev.de zu informieren.