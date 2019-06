Streit um Parkplätze : Busspur an der Rennbaumstraße sorgt für Ärger

Einige Anwohner der Rennbaumstraße sind stinksauer. Sie ärgern sich über die neue Busspur und den gegenüberliegenden Radweg. Durch beide Einrichtungen fielen alle Parkplätze zwischen Kreisverkehr Rennbaumstraße und Elsbachstraße/Brücke Balkantrasse ersatzlos weg.

7. Europaring in Küppersteg zwischen Autobahnbrücke und Karl-Ulitzka-Straße: Hier würde mit der Reduzierung der Fahrstreifen zugunsten einer Busspur wahrscheinlich neues Staupotenzial für Privatfahrzeuge geschaffen. Im Rahmen der Mobilitätswende, hin zu mehr Bus und Fahrrad, ist also in Leverkusen einiges in Planung.