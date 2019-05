City Wiesdorf : Toluca Nr. 12 hat Totalschaden

Wiesdorf Einer der umstrittenen Abfallbehäter in der City fehlt. Neues Busbahnhofsplätzchen mit ersten Schmutzstreifen.

Ein „Toluca“ ist in Leverkusen nicht irgendein banaler Mülleimer. Die ehemals 12 anthrazitfarbenen Behälter in der Fußgängerzone und ihre 14 baugleichen Kollegen an Haupt- und Nobelstraße gerieten 2015 bundesweit in die Schlagzeilen. „Viel zu teuer“ klagten die Kritiker. Der „Skandal“ landete in der Show von Mario Barth, Radio Leverkusen legte einen Toluca-Song auf und der Bund der Steuerzahler schrieb die Geschichte als besondere Steuerverschwendung ins Schwarzbuch. Der Fall „Toluca“ dürfte ein Grund sein, warum der damalige Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn (CDU) seine Wiederwahl nicht schaffte.