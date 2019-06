Stadtentwicklung Opladen : Busbahnhof-Bau: Vom-Stein-Straße dicht

Die Freiherr-vom-Stein-Straße, die zwischen Fußgängerzone und Zufahrt Bahnhof Opladen am derzeitigen Busbahnhof vorbeiführt, wird ab Mitte Juni für den Individualverkehr gesperrt. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Mitte Juni wird die Europaallee zur neuen Nord-Süd-Achse am Bahnhof Opladen. Bauarbeiten für ZOB starten.

Wie die Bahnstadt und Opladen zusammenwachsen sollen, das erfahren Autofahrer ab Mitte dieses Monats im wahren Wortsinn. Denn dann wird die Freiherr-vom-Stein-Straße für den Individualverkehr komplett dicht gemacht. Der Grund: „Wir müssen das Baufeld für den neuen Zentralen Busbahnhof Opladen freimachen, dann fangen die Technischen Betriebe Leverkusen auch schon mit dem Bau des ZOB an. Und das Projekt kann nicht unter laufendem Verkehr angegangen werden. Der Individualverkehr muss da raus, sonst gibt es ab Mitte Juni einen Verkehrskollaps mitten in Opladen“, erläutert Andreas Schönfeld, Prokurist der Bahnstadt. Ausnahme ist eben der öffentliche Nahverkehr: Busse werden ihre gewohnte Fahrbeziehung aufrecht erhalten können, heißt es, und steuern auch den bisherigen Busbahnhof Opladen an. Er bleibt solange in Funktion, bis der neue Busbahnhof fertig ist. Schönfeld spricht vorsichtig von Herbst 2020.

Für Autofahrer und Co. bedeutet die anstehende Großbaustelle mitten in der Innenstadt dies:

Info Mehr Nähe zum Bahnhof Opladen ZOB Der neue Busbahnhof soll direkt am Bahnhof, südlich von der Bahnhofsbrücke zwischen Goethestraße und Bahnhofstraße entstehen und so kürzere Wege mit Blickkontakt zwischen Bahnhof und ZOB ermöglichen.

Von der Geothestraße Wer von der Goethestraße aus in Richtung Lützenkirchen, Bergisch Neukirchen und Langenfeld möchte, muss erstmal nach rechts in Richtung Robert-Blum-Straße (VW-Händler) und kurz drauf nach links in die neue Europaallee einfahren. Die ist derzeit ab Bahnhof Opladen zwar nur einspurig befahrbar, weil noch im Bau. Sie soll aber laut Andreas Schönfeld in der kommenden Woche bis zum Durchstich Lützenkirchener Straße fertig werden und in beide Richtungen befahrbar sein. „Die Europaallee wird dann zum Ersatz der Freiherr-vom-Stein-Straße“, sagt Schönfeld.

Von der Lützenkirchener, Rennbaum-, Rat-Deycks-Straße Auch wer von der Lützenkirchener, der Rennbaum- und der Rat-Deycks-Straße kommt, wird auf der Lützenkirchener Straße auf die Europaallee als neue Nord-Süd-Achse geführt. Darüber ist auch der Bahnhof Opladen anfahrbar, Andreas Schönfeld aber empfiehlt: „Wer nur jemanden am Bahnhof rauslassen möchte, der kann am besten die extra eingerichteten Kiss & Ride-Plätze auf der Ostseite des Bahnhofs an der Lützenkirchener Straße nutzen.“

Die Taxistände bleiben vorerst an bisheriger Stelle nahe dem Treppenturm zu den Gleisen. Es könnte aber laut Schönfeld sein, dass im Laufe der Arbeiten die Taxen an anderer Stelle stehen werden.

Bahnallee Sie wird zwischen der Goethestraße bis Friedrich-List-Straße zur Einbahnstraße, eben in Richtung Robert-Blum-Straße.

Fußgänger und Radfahrer, schließen Schönfeld und Bahnstadt-Sprecher Hendrik Neubauer an, seien vorerst von der Baufeldfreimachung auf dem Weg zum Bahnhof nicht beeinträchtigt.