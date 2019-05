Stadtteilentwicklung : Busbahnhof-Bau in Opladen wird teurer

Opladen Die Dächer über den Bussteigen werden deutlich mehr kosten, hat ein privates Planungsbüro ermittelt.

Für den neuen Zentralen Busbahnhof Opladen (ZOB), der ab Ende des Jahres am Bahnhof Opladen gebaut wird, droht eine deutliche Kostensteigerung. Allein für den Bereich „Überdachung und Wartehallen“ steigt die Bausumme um rund 400.000 Euro. Das prognostiziert jedenfalls ein privates Planungsbüro, das im städtischen Auftrag ein Leistungsverzeichnis für das Projekt ausarbeitete, berichten die zuständigen städtischen Technischen Betriebe Leverkusen (TBL). Die neuen detaillierten Vorhersagen sieht die TBL-Leitung als „nicht unrealistisch“ an. Eine Folge der brummenden Baukonjunktur, heißt es in der nichtöffentlichen Mitteilung an die Leverkusener Kommunalpolitiker.