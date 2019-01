Diskussionsstoff in Opladen : Bus-Wartehäuschen: „Stadt lässt Bürger im Regen stehen“

Das Wartehäuschen bei seiner Versetzung im Sommer 2018. Rainer Schiefer wünscht die Umsetzung zurück an die alte Stelle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Eine Definition eines Schildbürgerstreichs lautet: „Handlung, deren eigentlicher oder ursprünglicher Zweck in törichter Weise verfehlt wird.“ Und genau so würde Bezirksvorsteher Rainer Schiefer das für das wandernde Buswartehäuschen an der Düsseldorfer Straße unterschreiben.

Die FDP hatte sich nun zu dem Häuschen zu Wort gemeldet, das Busfahrgästen, die an der Haltestelle „Gerhart-Hauptmann-Straße“ auf die Beförderung mit dem Öffentlichen Nahverkehr warten, Schutz vor Regen und eine Sitzgelegenheit bieten soll.

Meinung der Liberalen: Das Häuschen steht zu weit weg, nämlich 20, 30 Meter von der eigentlichen Bushaltestelle. Da bringe es den Fahrgästen nichts, denn da halte ja nicht mal ein Bus, argumentierte Friedrich Busch in einem Antrag an die Stadt. Das anthrazitfarbene Wartehäuschen mit viel Glas und ein paar Sitzgelegenheiten solle doch an eine andere Haltestelle versetzt werden, wo es Bedarf gebe. An der Düsseldorfer Straße soll die Stadt zumindest eine Bank aufstellen, am besten eine von denen, die in der benachbarten Fußgängerzone keine Verwendung mehr finden.



Rainer Schiefer ist das zu wenig. Ein richtiges Wartehäuschen muss her, verlangt der Bezirksvorsteher. „Und zwar an Ort und Stelle. Und nicht so abgelegen. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“ Nicht nachvollziehen kann der Opladener Politiker die Argumentation der Stadt. Zur Erinnerung. Sie hatte auf Wunsch von Bürgern nach einer Sitzgelegenheit an der Haltestelle eine Firma mit dem Aufstellen beauftragt. Zunächst exakt an der Haltestelle genau gegenüber von St. Remigius. Dann fiel der Stadt auf, dass aus Denkmalschutzgründen – etliche Häuser auf Höhe der Haltestelle sind denkmalgeschützt – das Häuschen dort nicht stehen bleiben darf. Es wanderte besagte 20, 30 Meter die Straße runter.