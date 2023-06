Unfall in Leverkusen-Bergisch-Neukirchen Bus kollidiert auf Burscheider Straße mit Kleinwagen

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr sind an der Einmündung Burscheider Straße / Wuppertalstraße in Leverkusen-Bergisch-Neukirchen ein Wupsi-Linienbus und ein grüner Kleinwagen kollidiert. „Der von Zeugen auf 45 bis 65 Jahre alt geschätzter Kleinwagen-Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt“, meldet die Polizei. Der 38-jährige Busfahrer war auf der Burscheider Straße in Richtung Opladen bei Grün angefahren, als der Fahrer des entgegenkommenden Kleinwagens, dessen Kennzeichen mit GL (Rheinisch-Bergischer Kreis) anfängt, offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Wuppertalstraße abbiegen wollte. Der Busfahrer legte eine Notbremsung hin, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde er leicht verletzt, sagt die Polizei. Zeugen gaben zu Protokoll, der flüchtige Kleinwagenfahrer sei „Schlangenlinien“ gefahren, sein Pkw nach dem Zusammenstoß vorne links beschädigt. Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrers – telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.