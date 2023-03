Missbrauchsverdacht in Kita in Burscheid „Es sind gravierende, schwerwiegende Vorwürfe“

In der Kita würden rund 110 Kinder betreut. Alle Eltern seien per Brief über die Vorwürfe und die Anzeigen informiert worden. „Die Kita ist geöffnet, aber von einem normalen Betrieb kann keine Rede sein“, sagte der Sprecher. „Eltern sind verunsichert, fassungslos und schockiert – manche sagen auch: Das kann ja gar nicht sein.“ Einige Eltern hätten ihre Kinder am Donnerstag gar nicht in die Kita gebracht.