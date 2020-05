45 Milimeter lange Zinknägel : Polizei stellt Nagelfallen auf Mountainbike-Strecken sicher

Burscheid Die Polizei konnte nach entsprechenden Hinweisen die Fallen entfernen und sicherstellen, ehe jemand zu schaden kam. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen.

(dora) Unbekannte haben am Wochenende im Wald des Eifgentals gefährliche Nagelfallen auf Mountainbikestrecken aufgestellt. Sie fielen jedoch auf, bevor jemand zu Schaden kam. Die Polizei wurde im Waldstück zwischen Bellinghausen und dem Eifgenbach auf die Fallen hingewiesen. Insgesamt fünf Nägel sind an zwei bekannten und geduldeten Mountainbikestrecken in den Boden eingebracht worden.