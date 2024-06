Buntes Projekt an GGS Dönhoffstraße in Leverkusen Schulflur wird zur Kunstgalerie

Mit einem Filzstift wurde das Muster an die Wand gemalt, erläuterte Derin. Sie mochte am liebsten die großen Flächen, weil sie dort weniger Gefahr lief, überzumalen. Jeen und ihre Klassenkameraden mussten tupfen. Sie hatten die Wand bemalt, die nun einen Busch mit vielen Blüten zeigt. „Man kann halt kreativ sein“, betonte die Viertklässlerin, weshalb ihr das Projekt so viel Spaß gemacht hat.