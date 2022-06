Am Sonntag in Leverkusen-Küppersteg : Buntes Kinderfest im Wildpark Reuschenberg

Am Sonntag in Leverkusen-Küppersteg

Clown Francesco sorgte in Vorjahren im Wildpark beim Kinderfest stets für richtig gute Laune. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Küppersteg Clownerie und Mitmach-Aktionen, Ponyreiten und Tierfütterungen, Rettungswagen-Bestaunen und Tiere entdecken: Im Wildpark wird vor allem für junge Besucher einiges geboten.

Nick ist der neue Star im Wildpark Reuschenberg. Der junge Geier ist erst seit einigen Wochen in Küppersteg heimisch und freundet sich mit Geierdame Hanni an.

Aber auch sonst ist im Park am Sonntag, 19. Juni, einiges zu bestaunen beim großen Kinderfest, das nach dreijähriger Pause wieder stattfindet. Dazu wollen die Malteser, der diesjährige Kooperationspartner des Wildpark-Fests, übrigens allen Familien eine Freude bereiten, die vergangenes Jahr wegen der Flutkatastrophe so viel Leid erfahren haben. „Wegen der vielen finanziellen Engpässe, die die Flut verursacht hat, übernimmt die Malteser-Stiftung die Kosten für den Eintritt. Außerdem beteiligen sich die Malteser an den Kosten für das Aktionsprogramm“, sagte die Leiterin des Malteser-Fluthilfebüros Bettina Heuschkel.