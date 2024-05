Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ Richtige Mülltrennung statt „Fehlwürfe“

Um die Bürger für dieses Problem zu sensibilisieren, findet auf dem Gelände des Avea-Wertstoffzentrums an der Dieselstraße 18 am 10. Juni ein Live-Event statt, bei dem das Avea-Team die wichtigsten Fragen rund um Müll und dessen Trennung beantworten will. Von 9 bis 16 Uhr können Interessierte außerdem an einer Anlagenführung teilnehmen. Dieses Angebot richtet sich vor allem (aber nicht ausschließlich) an Kindergärten und Grundschulklassen und erfordert eine schriftliche Anmeldung, die bis zum 6. Juni an marketing@avea.de gesendet werden muss. Wer sein Müllwissen anschließend testen möchte, darf sich auf den Besuch des „Trenn-Bären“ und seines Quizrades freuen.