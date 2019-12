Grundsteinlegung für Verkehrszentrale in Opladen : Das „Superhirn“ der NRW-Autobahnen

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Straßen NRW-Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der Grundsteinlegung der neuen Verkehrszentrale. Auch eine Ausgabe der Rheinische Post wurde dabei verewigt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kam zur Grundsteinlegung der neuen Verkehrszentrale nach Opladen.

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Es soll das „Superhirn“ für sämtliche nordrhein-westfälischen Autobahnen werden. So bezeichnete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Verkehrszentrale direkt an der Opladener Autobahn-Ausfahrt. Am Montag besuchte er die Einrichtung zur Verkehrslenkung, um gemeinsam mit dem NRW-Kollegen Hendrik Wüst den Grundstein für ein neues Gebäude zu legen.

Das wird mit den neusten IT-Weiterentwicklungen ausgestattet, um einerseits den Verkehrsfluss im „Stauerprobten Bundesland“ zu verbessern und zugleich für mehr Sicherheit auf den 2200 Autobahnkilometern im Umkreis zu sorgen. Die Verkehrszentrale steuert nicht nur die derzeit 116 telematischen Anlagen – plus 53 in Planung, auf denen die optimale Höchstgeschwindigkeit der aktuellen Verkehrssituation angepasst wird–, sondern sorgt auch für Baustellenkoordination, Verkehrsinformationen und versorgt die Navis mit aktuellen Daten. Die Digitalisierung ermöglicht an diesem Standort künftig, Streckenbeeinflussungsanlagen und Verkehrsleitsysteme zentral steuern und überwachen zu können. „Das ist ein Meilenstein für ein neues, intelligentes Verkehrsmanagement und stärkt den Standort Nordrhein-Westfalen“, sagte Scheuer.

Info 2021 soll der Neubau fertig sein In der Verkehrszentrale arbeiten fast 100 Menschen. Im Neubau entstehen 55 Büro- und acht Operatoren-Arbeitsplätze. Die Kosten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro übernimmt der Bund. Die Bauzeit wird etwa 17 Monate betragen. Die Fertigstellung ist für März 2021 geplant. An dem Standort sindsämtliche Aufgaben des Verkehrsmanagements auf NRW-Autobahnen gebündelt.

Bisher sehen diejenigen der fast 100 hier beschäftigten Mitarbeiter, die dicht nebeneinander an Bildschirmen arbeiten, kein Tageslicht, erzählte die Direktorin von Straßen NRW, Elfriede Sauerwein-Braksiek, bei der Begrüßung vieler auswärtiger Gäste, darunter einige Landtags-Abgeordnete. Das wird im 3000 Quadratmeter großen Neubau anders sein. Alle Mitarbeiter der stark gewachsenen Belegschaft bekommen mehr Platz, und sie werden freie Sicht nach draußen haben. Ein Gebäudeblock wird dazu eine spezielle Gewebefassade bekommen, die außerdem Blendfreiheit garantiert. So beschreibt es der zuständige Architekt von Straßen NRW, Ralf Wortmann.

Für Landes- wie Bundesminister war die Grundsteinlegung am Montag eine Premiere, bisher waren sie immer zu ersten Spatenstichen eingeladen worden. Aber der hat an der Bonner Straße bereits im Zuge der Abrissarbeiten stattgefunden. Die neue Verkehrszentrale, die nach Eröffnung in die Zuständigkeit des bundeseigenen Betriebes Autobahn GmbH übergehen wird, entsteht nämlich auf dem Teil des 18.000 Quadratmeter großen Grundstücks, auf dem Altbauten abgerissen worden sind. Diese waren ursprünglich als Wohnräume errichtet worden. „Als hier 1937 die Autobahnmeisterei errichtet worden ist, herrschte Residenzpflicht für die Leitung“, erzählt Hanno Bäumer, der als Leiter der Verkehrszentrale sein Büro im derzeitigen Hauptgebäude, genau gegenüber der Baustelle, hat. Die Mitarbeiter aus den abgerissenen Gebäuden mussten vorübergehend in eine Container-Anlage umziehen, die nach Fertigstellung wieder abgebaut wird.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das im März 2021 soweit sein. Und wenn sich auch auf der Kostenseite alles daran hält, wird die Rechnung rund zwölf Millionen Euro betragen. Die geht gleich nach Berlin, denn die Gesamtkosten für diese moderne Einrichtung trägt der Bund. Darauf wies Hendrik Wüst noch einmal besonders hin. Schließlich soll das „Superhirn“ für NRW auch vernetzt sein mit anderen Zentralen. Scheuer versprach einen „repräsentativen Bau mit High-End-Technik“.