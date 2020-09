Bundesverdienstkreuz für Leverkusener Hans Klose : Ausgezeichneter Streiter für Gerechtigkeit

So sehen frisch Geehrte aus: Hans Klose zeigt am Freitag das Bundesverdienstkreuz, das er überreicht bekommen hat. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Hans Klose sitzt seit 50 Jahren für die SPD im Stadtrat. Und zwar ununterbrochen. Aber nicht nur dafür bekam der Leverkusener jetzt das Bundesverdienstkreuz in Schloss Morsbroich überreicht.

Wenn es um Politik vor seiner Haustür geht, hat Hans Klose das, was man einen langen Atem nennt: Er sitzt seit gut 50 Jahren im Stadtrat. Und wurde vor zwei Wochen erneut in den Rat gewählt. Das aber war nicht der eigentliche Grund warum der 1942 in Sarajewo geborene Sozialdemokrat sich am Freitagvormittag in feinem Zwirn auf den Weg zum Schloss gemacht hat, die 50 Jahre im Stadtrat hat er Ende 2019 schon gefeiert. Aber irgendwie auch doch. Denn: Das „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, das Klose im Schloss aus den Händen von Stadtchef Uwe Richrath entgegennahm, ist auch mit seinem ehrenamtlichen Einsatz im Rat verbunden.

Verliehen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung schon am 29. Mai. „Er übermittelt heute seine Glückwünsche und bittet mich, auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Armin Laschet sowie Regierungspräsidentin Gisela Walsken auszurichten“, merkte Richrath als Überbringer der Ehrung an. „Wir richten diese Ordensübergabe hier im Spiegelsaal des Schlosses Morsbroich aus, also in unserem feierlichsten Ambiente. Damit will die Stadt Leverkusen ihre große Wertschätzung deines ehrenamtlichen Engagements zum Ausdruck bringen“, ergänzte der Oberbürgermeister. Und legte nach Worten Zahlen auf den Tisch. So hat Hans Klose mindestens 300 Ratssitzungen mit durchschnittlich fünf Stunden Dauer – „also insgesamt mindestens 1500 Stunden Ratsdiskussionen“ – seit 1969 miterlebt und mitunter wortkräftig mitgestaltet. „Dazu kommt die Vorbereitungszeit, das Lesen der Vorlagen, die Sitzungen der Ausschüsse, die Sondersitzungen, die Fraktionssitzungen und so weiter und so fort“, führte Kloses Parteigenosse aus.

Info Promotion neben der Berufstätigkeit Stationen im Leben von Hans Klose gibt es zahlreich, etwa die:

• Von 1994 bis 1999 und 2002 bis 2004 war er Bürgermeister in Leverkusen, • von 1990 bis 1994 hatte er den Vorsitz der SPD Leverkusen inne. Klose, der berufsbegleitend promovierte, ist verheiratet und hat eine Tochter.