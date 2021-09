Bundestagswahl in Leverkusen : Wahltag für junge Menschen

Leverkusen Bevor die Erwachsenen Ende September an die Wahlurnen treten, sind am Freitag Kinder und Jugendliche gefragt. Die Ergebnisse werden ebenfalls veröffentlicht.

In wenigen Tagen öffnen die Wahllokale für die Volljährigen. Aber was ist mit den jungen Menschen? Neun Tage zuvor, am Freitag, 17. September, dürfen sie bundesweit bei der U18-Bundestagswahl ihre Stimme für eine Partei abgeben. In Leverkusen öffnen sechs solcher Lokale ihre Türen für alle Minderjährigen in der Umgebung, darunter eins beim Bund der St.-Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ).