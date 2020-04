A1-Rastplatz in Leverkusen : Die Entscheidung in Berlin ist gefallen

Die Entscheidung in Berlin ist gefallen

A1-Rastplatz in Leverkusen

Auf dem Areal am Fester Weg soll die A1-Raststätte Richtung Wuppertal gebaut werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Alle Proteste und Anregungen haben nichts genutzt. Die Raststätte an der A 1 in Leverkusen kommt.

Im fernen Berlin ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer der Empfehlung der Bund-Land-Firma Deges gefolgt, die einen geeigneten Standort für eine Raststätte suchen sollte und in Richtung Wuppertal ein Gelände am Fester Weg in Lützenkirchen/Steinbüchel empfahl. Die Deges gab die Entscheidung nun auf ihrer Internetseite bekannt.