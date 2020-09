Leverkusen spielt gegen Leipzip : Bundesliga: 6000 Fans dürfen Samstag in BayArena

Bundesliga: 6000 Fans dürfen Samstag in BayArena

Leverkusen Nur falls die Zahl der Neuinfektionen bis Freitagmittag den kritischen Wert von 35 pro 100.000 Einwohner übersteigen sollte, könnten die Zuschauer doch noch kurzfristig wieder ausgeladen werden.

6000 Fans dürfen am Samstag in der BayArena wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Bayer 04 und die Stadt haben sich vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Anpfiff: 15.30 Uhr) „auf ein gemeinsames Vorgehen im Hinblick auf die Infektionszahlen und deren Auswirkung auf die Zulassung von Zuschauern geeinigt“, heißt es bei Bayer 04. Sollte der kritische Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitagvormittag nicht überschritten sein, bleibt es bei dieser Planung. Sollte er überschritten sein, werde das Spiel vor leeren Rängen stattfinden. Derzeit liege der Wert bei 17,7.