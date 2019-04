Buchvorstellung in Opladen : Willibert Pauels und die Länge der Arche

Opladen Der Büttenredner hat sich in seinem neuen Buch mit dem Thema Glauben befasst und damit, wie eigentlich die Geschichten in der Bibel zu lesen sind.

Der Kabarettist, Karnevalist und überzeugte Katholik Willibert Pauels besuchte seine Kolpinggeschwister in Opladen und brachte sein aktuelles Buch „Lachen, Leiden, Lust am Leben – Die befreiende Kraft der Religion“ mit. In einem einstündigen Monolog erzählte der Wipperfürther kurzweilig, amüsant und durchaus tiefgründig, warum ein Perspektivwechsel im Leben wichtig, und warum der Glaube dabei für ihn so unverzichtbar ist.

Seit 1975 steht Willibert Pauels im Kölner Karneval als „Ne Bergische Jong“ in der Bütt. Im wahren Leben studierte er Theologie in Bonn und Münster und war bis 2006 als geweihter Diakon im Dienst. 2013 gab Pauels öffentlich bekannt, seit Jahren an Depressionen zu leiden, und veröffentlichte 2015 sein erstes Buch dazu, das sich mit der Volkskrankheit und seinen persönlichen Erfahrungen beschäftigt. 2018 erschien sein zweites Buch, indem er sich dem Glauben widmet.

In der Tat, gibt Pauels darin zu, wäre es töricht, die Geschichten der Bibel wortwörtlich zu nehmen. „Entweder nimmt man sie wortwörtlich oder ernst, beides geht nicht.“ Eine Arche Noah, in der ein Paar jeder Tierart Platz fände, um ihren Fortbestand nach der Sintflut zu sichern, das hätten Wissenschaftler ausgerechnet, wäre mehrere Kilometer lang gewesen. „So viel Holz muss man erstmal zusammentragen“, sagte Pauels. Die rund 50 Anwesenden im Kolpinghaus schmunzelten. Die Geschichten in der Bibel, führte er aus, könnten wie schöne Märchen betrachtet werden, in der die Wahrheit, wie die wertvolle Frucht in einem Acker oder die Perle in einer Muschel am Meeresgrund, verborgen liegt. „Man muss darin graben und wühlen, um den Schatz zu heben.“