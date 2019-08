Kirmes im Stadtteil : So jeck feiert Bürrig den Sommer

Leverkusen Der farbenprächtige Umzug des Vereins Fidelio und seiner Gäste war erneut der Höhepunkt der Kirmestage in Bürrig. Annison ist Hahnenkaiser.

Bunt, laut und lustig, einfach nur jeck im Sunnesching. So lässt sich kurz und knapp die verrückte Party beschreiben, die am Sonntag in Bürrig abging und den Stadtteil in eine Art närrisches Märchenland verwandelte. Überall sah man nur lachende Gesichter. Besonders oft bei den Mitwirkenden, die sich in den 48. Festzug eingereiht hatten, zu dem der Junggesellenverein JGK Fidelio Bürrig traditionell am letzten Wochenende im August eingeladen hatte. Die bunte Parade war zugleich den Höhe- und Schlusspunkt der Bürriger Kirmes.

Der originellste Beitrag kam vom „Bürriger Westen“, einem Zusammenschluss von 30 Familien und Freunden. Im zehnten Jahr ihrer Teilnahme gratulierten sie den Gastgebern zum 90. Vereinsbestehen mit einem „Dinner for Fidelio“ in Anlehnung an das gleichnamige Lustspiel „Dinner for One“. Auch der obligatorische Tiger vor dem Tisch fehlte nicht, an den sich Ari Artz als „Miss Sophie“ gesetzt hatte. Die Schützen wirkten als Bienen mit unter der Überschrift „Kaiserin Andrea und ihr Bienen(Schützen)Staat, stehen zum Kirmesumzug wieder parat.“ Ein buntes Bild boten die 22 „Bürriger Hexen“, die sich zum 15. Mal mit Vertretern aus drei Generationen eingereiht hatten. „Unsere Besen sind in Reparatur, deshalb mussten wir andere Fluggeräte benutzen“, erklärte Vorsitzende Petra Beck lachend. Alternativ hatten sie sich für „Heißluftballons“ entschieden. Es waren Wasserballons, die sie an Gestelle aus Hula-Hoop-Reifen befestigt und mit Sackleinen bespannt hatten. Mit Gurten über den Schultern ließen sich die Gerüste bequem tragen.