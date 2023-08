Ein bisschen wie Karneval in Bürrig Kirmesumzug präsentiert sich bunt und fröhlich

Bunt, laut und schrill. So lässt sich der Kirmesumzug kurz beschreiben, der bei herrlichem Sonnenschein am Sonntagvormittag durch die mit blau-weißen Fähnchen oder Luftballons geschmückten Straßen von Bürrig zog. Die Kostümparty unter freiem Himmel wurde im Rahmen der dreitägigen Spätkirmes vom Junggesellenklub J.G.K. Fidelio 1929 Bürrig um den Vorsitzenden Michael Annison organisiert. Beim traditionellen Hahneköppen am Vortag konnte sich erstmals ein Teilnehmer aus der Fidelio Jugend den Titel sichern. Der Gewinner heißt Steffen Huntgeburth, ist 26 Jahre, wohnt in Opladen und ist als Heilerziehungspfleger in Bonn beschäftigt. Den Sieg holte er sich mit dem 18. Schlag. „Es war ein tolles, unbeschreibliches Gefühl“, schwärmte der junge Mann.