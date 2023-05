Vorstandssitzung der Bürgerstiftung Leverkusen 300.000 Euro für Leverkusener Vereine

In ihrem 20-jährigen Bestehen war bisher in keiner Vorstandssitzung der Bürgerstiftung über so viele Förderanträge wie in der diesjährigen zu beraten. „Nach den letzten Corona-Jahren ist anhand der Vielzahl von Anträgen zu spüren, dass ein aktives Vereinsleben glücklicherweise wieder zurückgekehrt ist“, stellt Markus Grawe, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, fest. „Die Anzahl der Förderanträge ist auch ein Beleg dafür, dass wir als Stiftung in und für Leverkusen wahrgenommen werden.“