Weihnachtsaktion der Bügerstiftung Leverkusen : 709 strahlende Sterntaler für Kinder und Senioren

Leverkusen Die Wünsche sind bescheiden, aber in manchen Familien dennoch nicht zu erfüllen. Dafür springt in Leverkusen eine Aktion der Bürgerstiftung ein, die Wünschende und Wunscherfüller zusammenbringt.

„... und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne von Himmel und waren lauter blanke Taler“: Das Grimm’sche Märchen „Sterntaler“ ist Namensgeber für eine Aktion, die genau das tut, was im Märchen passiert: Sie holt Sterne vom Himmel für die, die wenig haben.

Die Bereitschaft der Spender, anderen eine Freude zu machen, sei ungebrochen groß, merkt Bast an. „Es konnten gar nicht alle Anfragen von Unternehmen und Paten als Wünscheerfüller bedient werden.“ Die Organisation für „Sterntaler“ sei eine kleine logistische Herausforderung, die Bürgerstiftung, Spedition Niesen und die Paten gemeinsam meistern. Und zwar schon ab kurz nach den Sommerferien, wenn die Vorbereitungen beginnen. Dann werden Einrichtungen ausgewählt, die berücksichtigt werden sollen. Bast: „Im Herbst basteln die Kinder und Senioren ihre Sterne und schreiben ihre ganz persönlichen Wünsche darauf. Anschließend werden die Sterne mit den Wünschen auf die teilnehmenden Paten verteilt.“ Für die diesjährige Aktion sind so 709 Sterne zusammengekommen. Die Sternpaten sind die Wünscheerfüller – dazu zählen Firmen, Vereine, Institutionen und Privatleute. Sie schwärmen zum Besorgen und Verpacken aus. Für ein Geschenk soll aber nicht mehr als 20 Euro ausgegeben werden.

Die Bürgerstiftung hat außerdem zum Spenden aufgerufen, damit auch Menschen die Aktion unterstützen können, „die aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht selbstständig Geschenke einkaufen, verpacken und bereitstellen können“, heißt es. „Mit diesen weiteren Spendenmitteln aus dem Aufruf konnten so weitere Geschenke gekauft werden. Und es können sogar noch weitere Aktionen für bedürftige Kinder durch diese zusätzlichen Spendengelder unterstützt werden.“

Auf den Wunschzetteln standen meist „kleine, bescheidene Wünsche“, hat Sparkassen-Vorstand Markus Grawe beim Sternelesen bemerkt. „Bei den Kindern zum Beispiel Bastelsets, Malstifte, Lego oder eine kleine Barbie-Puppe. Noch bescheidener sind häufig die Wünsche bei den Älteren in den Seniorenheimen. Dort mangelt es häufig an den kleinsten Dingen, wie Cremes, Pullover oder Schlafanzügen.“ Und Spediteur Klaus Niesen bringt auf den Punkt, warum „Sterntaler“ auch als Pate und Geschenkelieferant so viel Spaß macht: „Es ist jedes Jahr eine riesige Freude für meine Mitarbeiter und für mich die strahlenden Gesichter zu sehen, wenn die vielen Geschenke zur jeweiligen Einrichtung gebracht werden.“