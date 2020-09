Bügermonitor Leverkusen : Wieder Sperrmüll-Ärger an der Ölbergstraße

Schlebusch Einem 54-jährigen Schlebuscher kommt es vor wie ein Déjà-vu: Wie im Februar häuft sich vor dem Mietshaus an der Ölbergstraße der Sperrmüll zu einem Hügel. Er moniert: Die WGL als Hausbesitzer unternehme nichts.

Besonders ärgert den Schlebuscher, dass sich der Müll schon zum zweiten Mal in diesem Jahr am Haus häuft. Bereits im Februar hatte er ich wegen des Müllproblems an unsere Redaktion gewandt. „Die WGL tut nichts“, klagt er. Im Februar hatte ein Mieter, der wegzog, Sperrmüll hinterlassen, auch damals, so hatte der Anwohner es geschildert, sammelte sich weiterer Müll an.