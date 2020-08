Wahlprogramm : Bürgerliste will die City neu beleben

Leverkusen OB-Kandidat Karl Schweiger präsentiert Schwerpunkte des Wahlprogramms. Bei der Bekämpfung der Coronakrise fordert er mehr Ärzte fürs Gesundheitsamt. Freie Stellen müssten besetzt werden.

„Jede Stadt braucht einen attraktiven Stadtkern, wenn sie nicht zur reinen Schlafstadt werden will“, sagt Schweiger. Die Bürgerliste will ein Planungsbüro zur City-Entwicklung beauftragen, auch sollen alle Ämter bis auf die am Opladener Goethe-Platz in der City konzentriert werden, um sie zu beleben. Bei der City C will die Bürgerliste grundsätzlich an den Planungen von Häusler/Geiger festhalten. Ein Hotelbau gehört dazu ebenso wie Wohnungen. Bei den Büros müssten aufgrund der Coronakrise Abstriche gemacht werden. Auch soll eine Werbe- und Eventgemeinschaft mit City-Manager aufgebaut werden, 500.000 Euro soll die Stadt hierzu bereitstellen. Große örtliche Firmen sollen in die Attraktivierung der City eingebunden werden. Ein ganzwöchiger Dauermarkt soll das Angebot in Wiesdorf bereichern.