Bustour der Bürgerliste : Randbezirke nicht abschneiden

Bürgerliste unternimmt eine politische Stadtrundfahrt mit dem Bus.

Bernd Bussang ist Redaktionsleiter in Leverkusen und stellvertretender Leitender Regionalredakteur.

Als der Reisebus der Bürgerliste am Donnerstag die Straße „Wüstenhof“ befahren wollte, musste der Fahrer unverrichteter Dinge wieder Kehrt machen. Die Zufahrt war zu eng. „Auch der Möbelwagen kommt hier nicht durch“, sagt Bürgerlisten-Fraktionschef Erhard Schoofs. Anwohner der Straße seien nahezu vom Verkehr abgeschnitten. Zwei Pkw nebeneinander passten nicht. „Wenn einer entgegenkommt, muss der andere zurück.“

Auch Schulwege seien problematisch, da es gerade im Winter dunkel sei. „Eltern müssen ihre Kinder begleiten“, sagt Schoofs. „Der Frust der Anwohner ist groß.“ Eine bessere Beleuchtung und Ausweichbuchten am Fahrbahnrand könnten die Lage verbessern.

Stadtrand Nicht von ungefähr hatte die Bürgerliste ihre rund vierstündige Bustour in den Außenbezirken begonnen. Fettehenne, Gronenborn, Niederblecher – „wir hören viele Klagen aus den Außenbezirken“, sagt Schoofs beim anschließenden Pressetermin. „Deshalb wollen wir nicht nur auf die Stadtmitte schauen, sondern auch in den Randbezirken was tun.“