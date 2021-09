Bürgerliste in Leverkusen : 1000 neue Bäume, aber wohin?

Bürgerliste in Leverkusen

An der Europaallee wurden Bäume gepflanzt. Doch ist der Platz fürs Grün nicht unbeschränkt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bürgerliste will in Leverkusen mehr für den Klimaschutz tun. Doch fehlt offenbar Platz und Geld, um die ambitionierten Ziele umzusetzen.

Der Dezernatspoker von Anfang des Jahres ist eigentlich vorüber. Die Bürgerliste hat aber noch einen Nachtrag. Sie will ein „Querschnitt-Dezernat“ für den Umwelt- und Klimaschutz einrichten, „das in allen Bereichen der Stadtverwaltung, die Klima- und Umweltfragen beinhalten oder tangieren, federführend tätig werden und zudem hierzu alle Aktivitäten der Stadt koordinieren und vorantreiben soll.“

Das Leben auf der Erde sei ernsthaft bedroht. Um diese Bedrohung abzuwenden, müsse die Stadt in Sachen Umwelt- und Klimaschutz deutlicher handeln, sagen Karl Schweiger und Erhard Schoofs: „Die Stadt muss da mehr tun.“

Die beiden Bürgerlisten-Fraktionsmitglieder können sich etwa vorstellen, dass auf allen städtischen Dächern, wo dies möglich ist – so etwa die Dächer des Klinikums – Kollektoren aufgestellt werden, um Sonnenenergie zu nutzen. „Gleichzeitig kann man die Dächer mit bestimmten Moosen begrünen um die Kollektoren drumherum“, betont Schoofs. „Übrigens können auch Häuserfassaden mit Kollektoren ausgestattet werden.“

Zudem: Der vom Rat 2020 im zweiten Anlauf beschlossene Antrag der Bürgerliste, jedes Jahr 1000 Bäume oder Großbüsche zusätzlich im Stadtgebiet zu pflanzen, „wird von der Stadt nicht umgesetzt, angeblich ist kein Geld und vor allem kein Platz dafür da“, merkt Karl Schweiger an. Für die Bürgerliste erstmal ein vorgeschobener Grund.

Vor allem an Platz mangele es nicht. „Es gibt Schulhöfe, es gibt Straßen, die noch Bäume vertragen“, schlägt Erhard Schoofs vor und hat auch noch eine Fläche vor Augen. In Rheindorf gebe es den „Wald der Freundschaft“ an der Yitzhak-Rabin-Straße nähe Autobahnauffahrt zur A 59. „Bisher ist das kein Wald, da haben prominente Besucher der Stadt vielleicht eine handvoll Bäume gepflanzt. Da ist noch sehr viel Platz für weitere.“