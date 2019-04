Stadtpark Leichlingen : Bürgerinitiative spendet Tulpenbaum

Große Freude herrschte bei den Mitarbeitern der Stadt und der Initiative „Rettet den Stadtpark“, als am Mittwoch der Tulpenbaum gepflanzt wurde. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Baum ist ein sogenannter Klimabaum, der besonders wetter- und schädlingsresistent sein soll. Bürger haben dafür 1000 Euro gegeben.

Ermöglicht wurde die Pflanzung des 1000 Euro teuren Baums durch die Initiative „Rettet den Stadtpark“. Einige Mitglieder überzeugten sich gestern davon, wie sich der neue Baum im Stadtpark so macht und brachten zur Feier des Tages ein paar Luftschlangen mit. „Der ist doch sehr schön und schmückt Leichlingen“, waren sich die Besucher einig. Künftig können sich die Sportler auf den Fitnessgeräten im Park also von diesem Baum beschatten lassen.

Der Tulpenbaum kommt eigentlich aus Nordamerika und gedeiht in unseren Breitengraden. Seinen Namen hat er von seinen gelb-grünen Blättern in Tulpenform. Er blüht unscheinbar grünlich-weiß.

Der Tulpenbaum ist ein sogenannter Klimabaum, die seit einigen Jahren in Leichlingen gepflanzt werden. 17 sind es inzwischen im ganzen Stadtgebiet. Ihre wichtigste Eigenschaft: Sie werden mit dem Klimawandel besser fertig, überstehen zum Beispiel längere Trockenphasen und sind resistenter gegen Schädlinge. Neben Tulpenbäumen wurden so schon ungarische Eichen, Hopfenbuchen oder Kornelkirschen gepflanzt.

Vor einer Wochen haben Andreas Pöppel und Christa Sylla den Tulpenbaum in einer Langenfelder Baumschule ausgesucht. Christa Sylla, Mitgründerin der Initiative „Rettet den Stadtpark“, freute sich jedenfalls sehr über den Neuankömmling. Rund 80 Mitglieder hat die Initiative noch, 96 waren es in der aktiven Phase, als die Bürger noch um den Stadtpark kämpften.

Sobald der diesjährige Mitgliederbeitrag eingezogen ist und der Verein sich einen Überblick über die Finanzen gemacht hat, soll es im Herbst ein weiteres grünes Geschenk an die Stadt geben – natürlich in Absprache mit dem Bauhof. „Das wird dann aber eine andere Sorte werden“, sagt Andreas Pöppel. Gemeinsam werden er und Christa Sylla dann wieder den Baumschulkatalog wälzen und etwas heraussuchen, dass in Leichlingen aktuell noch nicht wächst.