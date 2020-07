Im Jahr 2032 : Bürgerentscheid zu Olympischen Spielen in Leverkusen?

Die BayArena könnte Austragungsort des olympischen Damenfußballs im Sommer 2032 werden, so steht es in einem vorläufigen Konzept. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wettkampf im Rheinland im Jahr 2032: Die Linke fordert Transparenz und die frühzeitige Beteiligung von Leverkusenern nach Kölner Vorbild. Stadtgesellschaft soll die Spiele mittragen.

Olympische Spiele 2032. Das Konzept für die Austragung in der Region Rhein-Ruhr existiert, 13 Austragungsorte könnte es geben, in der BayArena könnte der Wettbewerb im Damenfußball stattfinden. Die Politik hat sich bisher dafür ausgesprochen, die Spiele könnten einen Imagegewinn für die Stadt bringen und den Autobahnausbau beflügeln, hieß es.

Nun fordert die Linke: „Grundlage für eine mögliche Beteiligung Leverkusens an einer Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 kann nur sein, dass das Vorhaben von der Stadtgesellschaft mitgetragen wird. Deshalb hält es der Rat anlehnend an den Beschluss des Kölner Stadtrats vom 6. Februar 2020 für erforderlich, dass ein geregelter Bürgerbeteiligungsprozess in der gesamten Region erfolgt und dass ... ein geeigneter Bürgerentscheid in Leverkusen gemeinsam mit der Region... durchgeführt wird“, schreibt sie in einem Antrag, der auch von der „Piratenpartei“ und „Die Partei“ unterzeichnet ist.